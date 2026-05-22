Зеленський розкрив, скільки кілометрів звільнили ЗСУ від початку року

Володимир Зеленський

Від початку 2026 року Сили оборони України повернули під свій контроль 590 кілометрів квадратних території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні за 22 травня.

За словами Зеленського, Україна продовжує нарощувати показники знищення особового складу армії РФ. Наразі втрати росіян на полі бою разом із міжнародними санкціями є чинниками, які примушують Росію до дипломатичного врегулювання війни.

«Українські позиції сильніші зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція — точно не в інтересах окупанта. Ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу — це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії», — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі необхідно зробити все можливе для активізації дипломатичних зусиль на міжнародній арені. У зв’язку з цим українська сторона очікує на відповідь від США щодо погодження можливих форматів та графіка майбутніх зустрічей.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також поінформував, що Україна поділилася зі своїми міжнародними партнерами важливими даними про подальші наміри ворога. Зокрема, Франції, Великій Британії та Німеччині було передано інформацію української розвідки щодо військових та політичних планів Росії.

Раніше ми писали, Україна разом із Британією, Францією та Німеччиною посилить дипломатичний тиск для досягнення миру. Цьому мають допомогти успіхи на фронті та розширення наших далекобійних можливостей.

До слова, США більше не беруть участі у спільному переговорному форматі з Україною та РФ.

