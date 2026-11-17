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Зеленський розкрив, скільки коштів бракує Україні на оборону цього року
Україна потребує додаткового фінансування для забезпечення оборони до кінця року. Володимир Зеленський озвучив партнерам суму, якої наразі бракує, та закликав виконати попередні обіцянки.
Україні бракує 8 мільярдів євро, щоб закрити цьогорічний дефіцит оборонного бюджету.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України.
Він звернувся до партнерів із проханням виконати попередні рішення Анкарського саміту щодо додаткового фінансування українського війська.
«Це допомогло б нам покрити дефіцит у нашому військовому бюджеті на цей рік», — наголосив Зеленський.
Крім того, Зеленський закликав Європу ефективніше використовувати програму SAFE і спрямовувати кошти на озброєння, вже перевірене в боях.
Він додав, що міністр оборони Євген Хмара та українська делегація представлять партнерам конкретні фінансові запити й перспективи розробки нової зброї.
Виплати військовим — останні новини
Нагадаємо, бюджетний комітет Ради ухвалив важливе проміжне рішення щодо виплат військовим. Депутати одностайно підтримали правку № 1279, яка передбачає підвищення зарплат для захисників.
Раніше у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак заявив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям.
Також ми писали, чи зростуть зарплати українських військових 2027 року — наразі невідомо. У Раді вже шукають кошти на підвищення виплат, але є важлива перешкода.