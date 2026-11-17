Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україні бракує 8 мільярдів євро, щоб закрити цьогорічний дефіцит оборонного бюджету.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Він звернувся до партнерів із проханням виконати попередні рішення Анкарського саміту щодо додаткового фінансування українського війська.

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«Це допомогло б нам покрити дефіцит у нашому військовому бюджеті на цей рік», — наголосив Зеленський.

Крім того, Зеленський закликав Європу ефективніше використовувати програму SAFE і спрямовувати кошти на озброєння, вже перевірене в боях.

Він додав, що міністр оборони Євген Хмара та українська делегація представлять партнерам конкретні фінансові запити й перспективи розробки нової зброї.

Виплати військовим — останні новини

Нагадаємо, бюджетний комітет Ради ухвалив важливе проміжне рішення щодо виплат військовим. Депутати одностайно підтримали правку № 1279, яка передбачає підвищення зарплат для захисників.

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Раніше у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак заявив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям.

Також ми писали, чи зростуть зарплати українських військових 2027 року — наразі невідомо. У Раді вже шукають кошти на підвищення виплат, але є важлива перешкода.

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