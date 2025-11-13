Зеленський розкрив цифри мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні мобілізації потрібен баланс. Україна сьогодні мобілізує 30 000 осіб щомісяця, але партнери хочуть збільшити цифру.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Ведучий запитав очільника України про дискусії щодо людських ресурсів, а саме — розширювати призову. І від союзників може лунати тези про збільшення мобілізації, враховуючи відступи, які ЗСУ довелося зробити, наприклад, у Запоріжжі.

«Дивіться, питання людей, звичайно, є найчутливішим і найскладнішим, і важким для мене, для солдатів, для людей, для суспільства та для партнерів. Так. І, звичайно, у нас немає справді порівнянної кількості людей, тому що ви знаєте розміри Росії. Так. І ви знаєте розміри України», — сказав Зеленський.

Навіть якщо солдати просять мобілізувати більше людей

За його словами, навіть якщо солдати просять мобілізувати більше людей, потрібно знайти баланс.

«Це дуже складне питання. Треба знайти баланс, бо є суспільство. Люди повинні працювати, вони повинні працювати та платити податки, а потім ці гроші йдуть до армії. Тож потрібно знайти баланс», — наголосив український лідер.

Він реагує під час засідань військових кабінетів, і, звичайно, солдати порушують цю тему, і партнери.

«Так, але партнери не на полі бою. І тому, з усією повагою до наших партнерів, з усією повагою, я сказав, що рішення нашої армії полягало в тому, щоб мобілізувати близько 30 000 на місяць, і система зараз це робить», — завершив Зеленський.

