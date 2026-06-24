Зеленський розкрив умову, яка може примусити Росію завершити війну

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Україна працює над тим, щоб Росія не могла використовувати захоплені землі для затягування війни. А домовленості з країнами G7 допоможуть створити умови, за яких вона буде змушена шукати миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Про що домовилися на саміті G7 — заява Зеленського

Зеленський наголосив, що військові операції України, зокрема на півдні та в тимчасово окупованому Криму, є чітко спланованими. Він додав, що ефективність цих дій залежить від рішень західних партнерів щодо постачання необхідної зброї.

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«Якщо те, про що ми говорили в межах G7, з’явиться у України, Росія буде змушена обрати мир», — зазначив він.

Президент наголосив, що партнери вже знають, чого саме потребує українська армія. Зараз наші військові знищують російські ресурси як на окупованих землях, так і в самій Росії, щоб послабити агресію ворога.

«Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить, якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з’явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів», — додав він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Білорусі стартували масштабні мобілізаційні навчання з масовим призовом громадян до військкоматів. Аналітики попереджають про посилення тиску Кремля з метою відкриття другого фронту.

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Також у Кремлі скаржаться, що США змінюють свою позицію щодо переговорів про війну в Україні. Російська влада вважає, що Вашингтон більше не вимагає від України відвести війська з Донбасу як умову для діалогу.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито було перервано з ініціативи Києва.

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