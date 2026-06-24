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Зеленський розкрив умову, яка може примусити Росію завершити війну
Володимир Зеленський анонсував нові умови, за яких РФ буде змушена піти на мир.
Україна працює над тим, щоб Росія не могла використовувати захоплені землі для затягування війни. А домовленості з країнами G7 допоможуть створити умови, за яких вона буде змушена шукати миру.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Про що домовилися на саміті G7 — заява Зеленського
Зеленський наголосив, що військові операції України, зокрема на півдні та в тимчасово окупованому Криму, є чітко спланованими. Він додав, що ефективність цих дій залежить від рішень західних партнерів щодо постачання необхідної зброї.
«Якщо те, про що ми говорили в межах G7, з’явиться у України, Росія буде змушена обрати мир», — зазначив він.
Президент наголосив, що партнери вже знають, чого саме потребує українська армія. Зараз наші військові знищують російські ресурси як на окупованих землях, так і в самій Росії, щоб послабити агресію ворога.
«Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить, якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з’явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів», — додав він.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Білорусі стартували масштабні мобілізаційні навчання з масовим призовом громадян до військкоматів. Аналітики попереджають про посилення тиску Кремля з метою відкриття другого фронту.
Також у Кремлі скаржаться, що США змінюють свою позицію щодо переговорів про війну в Україні. Російська влада вважає, що Вашингтон більше не вимагає від України відвести війська з Донбасу як умову для діалогу.
Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито було перервано з ініціативи Києва.