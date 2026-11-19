Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна не віддаватиме свої землі російському агресору, а говорити про території президент готовий лише напряму з очільником Кремля.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський зробив під час пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих.

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За його словами, питання територіальних поступок є надзвичайно болісним для громадян. А рішення захищатися країна ухвалила ще на початку вторгнення.

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«Якби ми хотіли віддати наші території агресору, то могли б зробити це у 2022 році», — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що українці довели свою високу готовність боротися за Батьківщину, власні родини, домівки, а передусім — за свободу та незалежність. Попри вкрай важку ситуацію та складні прогнози на майбутнє, країна продовжує триматися обраного курсу.

«Ми продовжуємо стояти на цих принципах. Так, це важко, дуже важко. Попереду, можливо, на нас чекає найважча зима. Однак ми робимо один крок кожен день і намагаємося вижити», — пояснив Володимир Зеленський.

Окремо український лідер звернувся до президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що питання щодо земель потрібно вирішувати напряму.

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«Якщо Путін хоче говорити про території, нехай говорить зі мною. Ти не хочеш розмовляти зі мною? Що ж, тоді, ймовірно, це питання тоді не таке вже й важливе для тебе?», — резюмував Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що від середини літа Росія постійно посилює обстріли балістичними ракетами та реактивними дронами і відкидає всі пропозиції про припинення вогню. Через це Україні потрібні спільні дії партнерів для надійного захисту.

Також президент України різко розкритикував виправдання Кремля щодо війни в Україні, назвавши їх вигаданим приводом для агресії, а не реальним захистом людей.

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