Зеленський розкрив, за якої умови можливі розмови про території з Росією

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Питання, пов’язані з територіальними поступками або статусом українських земель, можуть вирішуватися виключно під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до діалогу та підтримку мирних ініціатив США, наголосивши, що Україна не є перешкодою для завершення війни.

Про це він розповів для The Atlantic.

Позиція України щодо територій та пропозицій США

Як зазначає видання, попри складність запропонованих ініціатив, українська сторона демонструє гнучкість у переговорах. Зокрема, обговорювалася ідея створення на частині Донецької області «вільної економічної зони», яка не підпорядковувалася б жодній зі сторін.

Реклама

«Ми не були в захваті від цієї ідеї. Іноді у мене складається враження, що це як: що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб побачити, чи відмовляться вони? Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові», — заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що погоджується на розгляд навіть неоднозначних пропозицій адміністрації Трампа, аби довести світовій спільноті: єдиною перешкодою для миру залишається Кремль.

Умови зустрічі та роль посередників

Зеленський наголосив, що територіальні питання є предметом обговорення лише для зустрічі віч-на-віч. Дональд Трамп уже висловив готовність виступити посередником у проведенні такого саміту.

Водночас існує розбіжність щодо місця проведення переговорів. Кремль закликав українську делегацію приїхати до Москви. Проте Володимир Зеленський з принципу не погоджується на таку пропозицію. Таким чином, питання прямого контакту між лідерами залишається відкритим через незгоду щодо локації зустрічі.

Реклама

Нагадаємо, президент України заявив, що не віддасть Росії Донбас, потрібне інше рішення.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що нібито українська делегація може вирушити до Москви на переговори особисто з диктатором.

Проте президент України відповів, що не можна проводити мирні переговори з російським лідером Володимиром Путіним на території держави-агресора або її союзника — Білорусі.

Наразі Україна та США досі не отримали від Росії офіційного підтвердження готовності до зустрічі, запланованої на наступний тиждень.