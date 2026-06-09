Зеленський розкрив, за яких умов може закінчитися війна в Україні

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Ідеальним результатом мирних перемовин є швидке закінчення війни. Першим кроком до цього має стати повне припинення вогню без жодних умов. Проте для цього потрібні міжнародні гаранти та постійний контроль, щоб Росія не скористалася паузою і не пішла в новий наступ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із президентом Естонії Аларом Карісом, відповідаючи на запитання журналістів.

Позиція України — закінчити війну

Зеленський наголосив на важливості зробити принаймні перший крок у мирному процесі.

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«Ідеальне рішення в мирних перемовинах — терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити — безумовне повне припинення вогню. Це важливо», — сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зазначив, що зупинити бойові дії складно. Це залежить від політичних рішень, але також несе великі ризики для безпеки через небезпечні зони на фронті. За його словами, якщо не буде чіткого контролю, Росія може використати цю паузу, щоб просунутися вперед.

«Якщо не буде гарантерів та моніторингу припинення вогню, Росія може скористатися цим і просунутись уперед на 20 кілометрів в деяких частинах України. Це великий ризик. Тому ми і кажемо: ніяких умов для припинення вогню», — пояснив Володимир Зеленський.

Також додав, що на сьогодні існують «кілзони на 20, 30, 40 кілометрів».

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Формат переговорів та позиція сторін

Зеленський також додав, що для ефективного припинення вогню потрібна зустріч лідерів.

«Для того щоб було припинення вогню, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів: Україна, Росія, точно Європа і Сполучені Штати Америки», — підкреслив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна має повну волю до реалізації таких кроків, натомість дії протилежної сторони залишаються незмінними.

«На все це воля України є. Побачимо, чи є воля така у Росії. Поки що вони це не продемонстрували», — підсумував очільник держави.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що нинішнє літо може вирішити дуже багато. Зокрема, йдеться про майбутні саміти на рівні ЄС, G7 і НАТО.

Раніше ми писали, що Кремль надає пріоритет фінансуванню своєї війни в Україні, а диктатор Володимир Путін хибно хвалиться успіхами окупаційної армії на фронті, бо не має точних розвідувальних даних про реальну ситуацію.

Також Кремль продовжує відхиляти прямі мирні переговори з Україною, незважаючи на нещодавні неодноразові пропозиції Києва.

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