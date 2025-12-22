Зеленський розповів, чому Україні не вистачає дронів-перехоплювачів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україні бракує дронів-перехоплювачів для відбиття масованих російських ударів. Попри те, що технологія демонструє високу ефективність, вітчизняні виробники наразі не в змозі задовольнити критичні потреби фронту та тилу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з працівниками дипломатичної служби.

Зеленський зазначив, що дрони-перехоплювачі стали дієвим інструментом протиповітряної оборони, проте їхня ефективність залежить від розробника. Наразі над цим напрямком працюють кілька компаній, чиї показники збиття цілей суттєво різняться.

«Я вважаю, що це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Кілька компаній, які їх виробляють. Скажу відверто, не всі показують стовідсотковий результат — від 60 до 90 відсотків різні компанії. В будь-якому разі ми нарощуємо цей напрямок, і характеристики покращуються. Є вже, як я і сказав, кілька таких просунутих компаній», — підкреслив Володимир Зеленський.

За його словами, головною перешкодою для повного захисту неба наразі є не лише фінансування, а технічна спроможність заводів виготовляти необхідну кількість апаратів у стислі терміни. На тлі прогнозів про можливі атаки на енергосистему під час зимових свят, попит на цю зброю є максимальним.

«Їх недостатньо, перехоплювачів, і питання вже не в грошах, або не тільки. Гроші завжди дефіцит, але зараз із перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що держава максимально сприяє покращенню характеристик безпілотників та допомагає виробникам нарощувати потужності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак.