Зеленський озвучив свою позицію щодо боротьби з корупцією

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент Володимир Зеленський рішуче заявив, що досягнутих результатів у боротьбі з корупцією «недостатньо».

Про це він розповів під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Що стосується, чи достатньо, ні, не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії», — відповів Зеленський на запитання журналіста про корупцію.

Реклама

Він наголосив, що процес триває.

Нагадаємо, Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи НАБУ щодо «Енергоатому».

За даними ЗМІ, Міндіч втік з України у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві. Своєю чергою, у ДПСУ заявили, що перетин кордону бізнесменом був законним — він має трьох дітей до 18 років. На момент виїзду, кажуть прикордонник, щодо нього не діяли жодні обмеження чи заборони на виїзд з країни.