Зеленський розповів, чи дала РФ відповідь на оновлений мирний план

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна відкидає вимоги РФ щодо скорочення чисельності ЗСУ та очікує на офіційну реакцію Кремля щодо мирного плану через США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Офіційної реакції ми не отримали від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями. І думаю, що я це підкреслював, ви про це знаєте. А американці в свою чергу комунікують з русскими. Я думаю, ми будемо знати в найближчі дні їх офіційну реакцію», — відповів Зеленський.

За його словами, питання деокупації Донбасу та Запорізької АЕС, разом із іншими «чутливими» темами, будуть винесені на подальші етапи обговорень.

«Що стосується армії, то те, що закріплено зараз під час наших домовленостей з американською стороною. Я все це відповідно відкрито сказав: нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантія безпеки. І американська сторона нас чує», — підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що у нього найближчим часом відбудеться невідкладна зустріч із Трампом.

Також Зеленський розповів, про що розмовлятиме з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі.