Зеленський розповів, чи доведеться українцям платити за відсутнє опалення та воду

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Українці, які через російські обстріли або інші причини залишалися без тепла, води чи вивезення сміття, не сплачуватимуть за ненадані послуги.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Відповідне доручення президент України вже направив до Кабінету Міністрів. На виконання цього розпорядження Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок вартості комунальних послуг, суми якого споживачі побачать уже в січневих платіжках.

Реклама

Про деталі рішення повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона наголосила, що новий механізм гарантує справедливу оплату лише за фактично отриманий сервіс. Тепер надавачі послуг зобов’язані самостійно провести аудит і відобразити знижки у квитанціях без додаткових звернень чи заяв від громадян.

«Люди мають платити лише за реально отримані комунальні послуги. Саме тому Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів», — заявила Юлія Свириденко.

Згідно з новими правилами, інформація про кількість днів відсутності тепла чи води по кожному конкретному будинку має бути оприлюднена на офіційних сайтах компаній-операторів. Це забезпечить прозорість процесу та дозволить мешканцям перевірити точність нарахувань.

Для забезпечення виконання урядового рішення прем’єр-міністерка доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі взяти процес під суворий контроль. Відомства мають регулярно доповідати про результати перерахунків, щоб унеможливити ігнорування нових норм з боку комунальних підприємств. Очікується, що коригування за весь період ненадання послуг українці побачать у розрахункових документах за січень 2026 року.

Реклама

Що відомо про ситуацію з теплопостачанням у Києві

Станом вечір 29 січня у Києві відсутнє теплопостачання у 454 житлових будинках. Найскладніша ситуація спостерігається у Деснянському районі, зокрема на житловому масиві Троєщина.

Раніше повідомлялося, що в разі тривалих морозів Троєщина може зіткнутися з новою критичною проблемою — замерзанням систем водопостачання та каналізації.

У Києві в окремих районах зафіксували пошкодження систем водовідведення у багатоквартирних будинках.