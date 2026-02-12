Зеленський розповів, чи підтвердила Росія наступні переговори

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна та США досі не отримали від Росії офіційного підтвердження готовності до зустрічі, запланованої на наступний тиждень. Поки українська сторона разом із американськими партнерами працює над організацією переговорів, Москва відповідає на дипломатичні ініціативи маніпуляціями та новими атаками по українських містах.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Відсутність відповіді та маніпуляції Кремля

Президент Володимир Зеленський наголосив, що попри постійну роботу української переговорної групи, російська сторона уникає конкретики. Замість дипломатичного діалогу агресор використовує звичну тактику залякування та інформаційних маніпуляцій.

«Постійно працює наша переговорна група. Хлопці на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з «Орешніком», це точно не про мир», — заявив президент.

Зеленський зауважив, що щоденні ракетні удари та атаки БпЛА лише ускладнюють шлях до миру. За словами глави держави, Росія не має отримати жодних поступок за свою агресію, оскільки це створить загрозу для всієї Європи.

«Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети і „Шахеди“ їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію. Потрібне завершення війни гарантованою безпекою точно без будь-яких винагород агресору за цю війну», — наголосив глава держави.

Вимоги до української дипломатії

Президент також висунув жорсткі вимоги до Міністерства закордонних справ та посольств України за кордоном. Він очікує від дипломатів максимальної активності, щоб світ не забував про потреби країни та продовжував тиск на РФ.

«Очікуємо також достатньо активності від усієї системи української дипломатії, це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить це незадовільна робота. Україну мають чути, чути всюди у світі, в Україні мають допомагати. Я очікую вже на цьому тижні відповідних результатів з підтримки України», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що нібито українська делегація може вирушити до Москви на переговори особисто з диктатором.

Також ще в січні помічник російського диктатора Юрій Ушаков вкотре запросив президента України Володимира Зеленського до Москви.

Проте президент України відповів, що не можна проводити мирні переговори з російським лідером Володимиром Путіним на території держави-агресора або її союзника — Білорусі.