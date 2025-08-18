ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні

Україна проведе вибори після встановлення миру — Зеленський.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © скрін з відео

Україна готова провести вибори після встановлення миру.

Про заявив Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Президент Володимир Зеленський додав, що це може відбутися одразу після завершення війни та відновлення миру.

«Але нам потрібна безпека і мирний договір», — заявив Зеленський.

За словами президента США Дональда Трампа, буде багато допомоги для України.

«Європа — перша лінія оборони, але ми збираємося їм допомогти», — сказав Трамп.

Нагадаємо, 18 серпня, у Вашингтоні відбувається історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Ця подія є ключовою не лише для України, а й для її європейських союзників, адже головна увага переговорів зосереджена на припиненні війни з Росією та виробленні гарантій безпеки для України та ЄС.

