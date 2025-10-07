ТСН у соціальних мережах

Зеленський розповів, чи зросте ціна на газ для населення

Володимир Зеленський анонсував фіксацію цін на газ та мораторій на відключення для прифронтових громад.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Для посилення захисту енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів України уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

«Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати», — зазначив Зеленський.

Також він наголосив, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Наразі вже ухвалили рішення про мораторій на відключення споживачів від енергозабезпечення у прифронтових громадах.

Зеленський підкреслив: «Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше».

Нагадаємо, з початком осені Росія посилила масовані атаки на енергетичні об’єкти України, щоб створити для українців масштабні блекаути взимку. Внаслідок ударів по трансформаторних підстанціях у Харкові та електромережах у Львові й на Чернігівщині міста залишилися без світла та тепла.

Також у Мережі з’являється все більше відео та фото з міста Шостка на Сумщині, де місцеві мешканці змушені готувати їжу просто неба — на вогнищах і навіть на свічках через російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону, внаслідок яких місто залишилося без електроенергії та газопостачання.

