Зеленський розкрив справжню причину, чому Путін пропонує переговори в Москві

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Дональда Трампа щодо проведення двосторонніх, а потім тристоронніх переговорів з Володимиром Путіним. За словами Зеленського, президент США запропонував цей формат під час їхньої останньої зустрічі у Вашингтоні.

Про це він розповів в інтерв’ю для Sky News.

Володимир Зеленський наголосив, що він підтримує «будь-який формат, який пропонують Сполучені Штати Америки». На його думку, якщо Росія відмовиться, США будуть змушені посилити тиск на Путіна. Зокрема санкціями та постачанням зброї.

Реклама

«Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним у тристоронньому або двосторонньому форматі. Без будь-яких умов», — заявив Зеленський.

Водночас український президент категорично відкинув можливість поїздки до Москви для цих переговорів.

«Це не може бути так. Але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій. З деякими з них згодні американці, європейці і, звичайно, я. Але я думаю, що питання зараз адресоване Росії. Вони не відповіли», — зазначив Зеленський.

На думку Володимира Зеленського, російський диктатор Путін навмисно пропонує місця для зустрічей, такі як Москва, оскільки розуміє, що він туди не поїде. Таким чином, Кремль намагається створити враження, що це не Росія відмовляється від переговорів.

Реклама

«Це все для того, щоб було відчуття, що не Путін відміняє зустрічі. Відчуття, що не Путін не хоче закінчувати війну, а хтось інший. У нього, якщо чесно, не дуже гарно це виходить. Він грався в Туреччину, Саудівську Аравію. Він грався в різні формати легітимності моєї, нелегітимності моєї. У нього багато різних причин для того, щоб відтермінувати зустріч», — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що затягування переговорів призводить до послаблення санкцій та дипломатичної деізоляції Путіна. Це дозволяє Росії нарощувати військове виробництво.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президентові України Володимиру Зеленському «доведеться укласти угоду» для завершення війни з Росією.

А ще Трамп заявив, що прямі переговори між Зеленським і Путіним малоймовірні через глибоку особисту ворожнечу.