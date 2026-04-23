Зеленський розповів, як будуватиме стосунки з Мадяром після зміни влади в Угорщині

Володимир Зеленський та Петер Мадяр

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміну політичного ландшафту в Угорщині та окреслив принципи, за якими Київ планує будувати діалог із майбутнім урядом Петера Мадяра.

Про це Зеленський сказав журналістам під час спілкування у соцмережі.

Публічне привітання Мадяра та «добре сусідство»

Глава держави підтвердив, що вже привітав Петера Мадяра з перемогою та висловив щире бажання налагодити стабільні партнерські відносини між країнами. За словами Зеленського, Україна прагне залишити в минулому дипломатичну напруженість і вийти на рівень «прекрасних, сильних та взаємовигідних» зв’язків.

«Я дійсно бажаю, щоб у нас було добре сусідство. Підтримую народ Угорщини і дуже хочу, щоб були сильні, добрі відносини між угорським народом і українцями. Ми будемо все для цього робити», — наголосив президент.

Коли відбудеться зустріч Зеленського та Мадяра?

Зеленський зазначив, що особистий контакт із новим лідером Угорщини є питанням часу та технічних процедур передавання влади.

Наразі в Угорщині триває процес формування нової владної вертикалі.

Одразу після офіційного вступу на посаду дипломатичні канали обох країн опрацюють формат майбутніх переговорів.

Особиста зустріч із новим прем’єр-міністром Угорщини відбудеться за першої можливості.

Фундамент нових відносин України та Угорщини

Коментуючи підхід до побудови відносин, Зеленський підкреслив, що вони мають бути «двосторонніми» (корегуючи питання про «односторонність») і базуватися на прагматизмі.

«Відносини повинні бути такими, що поважають одне одного, але захищають інтереси кожної сторони. Саме на таких принципах добросусідства ми будемо будувати наше майбутнє», — підсумував Зеленський.

Раніше Петер Мадяр, який очолює опозиційну силу в Угорщині, здобув значну підтримку на виборах в Угорщині 12 квітня, що відкриває шлях до перезавантаження відносин Будапешта з Києвом та Брюсселем. Українська сторона сподівається, що зміна уряду допоможе розблокувати низку критичних питань у межах ЄС та НАТО.