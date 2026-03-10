Зеленський розповів, яка країна готова прийняти наступі мирні переговори з РФ та США

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Туреччина підтвердила свою готовність виступити майданчиком для наступного етапу переговорів у тристоронньому форматі для України з РФ та США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Що відомо про мирні переговори

Президент України висловив сподівання, що такий формат діалогу принесе конкретні дипломатичні результати.

«Пан президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат», — заявив Володимир Зеленський.

Війна в Ірані

Окрему увагу сторони приділили загостренню ситуації навколо Ірану. Україна запропонувала свою експертизу, щоб запобігти розширенню війни в регіоні.

«Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів», — підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за незмінну підтримку суверенітету України та готовність Туреччини відігравати активну роль у гарантуванні морської безпеки в межах «коаліції охочих». Лідери країн також обговорили допомогу, яку Туреччина готує для підтримки української енергетики.

Тристоронні мирні переговори — останні новини

У Кремлі продовжують зухвало заявляти, мовляв, «зацікавлені у врегулюванні» війни в Україні, яку самі ж розпочали.

Зі свого боку Володимир Зеленський розраховує на проведення нового раунду переговорів за участю України, РФ та США вже наступного тижня.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме переговори, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися.