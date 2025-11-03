Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті

Володимир Зеленський / © Associated Press

Наразі найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Покровському напрямку, де зосереджено до 30% усіх бойових дій на лінії зіткнення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, підбиваючи підсумки засідання Ставки.

Він наголосив, що ворог не мав успіху на цій ділянці протягом останніх днів попри надзвичайно високу інтенсивність боїв.

«Приблизно 30 відсотків від усіх бойових дій відбуваються у Покровську. Тобто ви розумієте, як нашим непросто», — підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація на інших ділянках

Президент також повідомив про стан справ на інших ключових напрямках:

Куп’янськ: триває «зачистка» території. На Ставці визначили конкретні дати для завершення цієї операції.

Лиманський, Краматорський (Костянтинівка): ситуація залишається стабільною і без змін.

Добропілля: ситуація непроста, українська операція триває.

Зеленський додав, що згідно з перехопленнями та всіма наявними ознаками, російські війська активно накопичують сили для подальших дій.

Подяка підрозділам

Президент особливо відзначив українські бригади, які тримають оборону на Покровському напрямку, де ворог зосередив найбільше сил:

425-й штурмовий полк, який активно працює у Покровську, найбільше — у вантажній зоні.

35-та та 38-ма бригади морської піхоти.

68-ма окрема Єгерська, 32-га та 155-та бригади.

Це, за словами президента, сили, які воюють на цьому найгарячішому та найнапруженішому відтинку фронту.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину, зокрема в смугу відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

Раніше повідомлялося, що для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.