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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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79
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Зеленський розповів, хто повернувся з полону під час масштабного обміну

Більшість звільнених перебували в полоні з 2022 року, а обмін торкнувся і військових, і цивільних.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про вісім етапів великого обміну полоненими. З початку червня додому повернулися сотні наших людей.

Про це він повідомив в Telegram.

«Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних.

Президент зазначив, що це результат зусиль великої команди України, і вони продовжуватимуть працювати, доки не повернуть кожного, усіх без винятку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4 липня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. До України повернулися військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, більшість з яких перебували в полоні з 2022 року.

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