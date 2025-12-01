Зеленський розповів, коли призначить нового керівника Офісу президента

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Наразі рішення щодо нових кадрових призначень в Офісі президента (ОП) ухвалять після додаткових консультацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

«Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації. Їх запланував, по повернення в Україну. Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу, від деяких речей — напрямок менеджменту, і фокусуємося в дипломатії, інші напрямки, які дуже важливі.Безумовно, у нас є дуже достойні люди в Україні. Думаю, ви це побачите», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 28 листопада повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Він підписав указ про звільнення Єрмака.

Таке рішення стало відомо після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що 28 листопада провело обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом уже сам керівник ОП підтвердив цю інформацію та наголосив, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відставку з посади Андрія Єрмака. З його слів, це типова демократична практика.

Раніше ми детально писали про відставку Єрмака. Хто може посісти його місце та як це вплине на перебіг мирних переговорів — читайте у новині.