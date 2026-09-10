Зеленський розповів, коли Україна може побачити перші результати переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна може побачити перші результати переговорів уже найближчим часом, тоді як Росія традиційно відповідає на дипломатичні зусилля посиленням ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Канаді під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Марком Карні.

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Президент зазначив, що зараз обговорюються результати щодо енергетики та продовольства. Детальніше він зможе розповісти після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

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«Знаючи Росію, коли вони чують, що у нас йдуть якісь перемовини десь з європейцями, з канадцями, з американцями, коли вони щось таке чують, вони намагаються зробити атаки по нам більш інтенсивними. Просто щоб зламати будь-які перемовини. Щоб зламати будь-який діалог. Але ми віримо у мир. І ми будемо рухатися в цьому напрямку», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що зупинити війну можна лише одним шляхом, тому перших результатів варто очікувати вже до кінця вересня. За його словами, Україна обговорила з американською стороною необхідність реалізації важливих кроків перед зимою заради безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США обговорюють можливі кроки для зниження ескалації між Україною та Росією напередодні зими. Зокрема, йшлося про взаємні удари по енергетичній інфраструктурі, а також питання експорту російських нафти й газу.

За даними видання, США розглядають такий формат як один із перших кроків до деескалації. Серйозніші дипломатичні зрушення можуть відбутися пізніше, зокрема у форматі багатосторонньої зустрічі за участю європейських країн.

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