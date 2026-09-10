- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський розповів, коли Україна може побачити перші результати переговорів
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Канади заявив про очікування щодо перших результатів переговорів.
Україна може побачити перші результати переговорів уже найближчим часом, тоді як Росія традиційно відповідає на дипломатичні зусилля посиленням ударів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Канаді під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Марком Карні.
Переговори щодо миру в Україні — що заявив президент
Президент зазначив, що зараз обговорюються результати щодо енергетики та продовольства. Детальніше він зможе розповісти після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.
«Знаючи Росію, коли вони чують, що у нас йдуть якісь перемовини десь з європейцями, з канадцями, з американцями, коли вони щось таке чують, вони намагаються зробити атаки по нам більш інтенсивними. Просто щоб зламати будь-які перемовини. Щоб зламати будь-який діалог. Але ми віримо у мир. І ми будемо рухатися в цьому напрямку», — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що зупинити війну можна лише одним шляхом, тому перших результатів варто очікувати вже до кінця вересня. За його словами, Україна обговорила з американською стороною необхідність реалізації важливих кроків перед зимою заради безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США обговорюють можливі кроки для зниження ескалації між Україною та Росією напередодні зими. Зокрема, йшлося про взаємні удари по енергетичній інфраструктурі, а також питання експорту російських нафти й газу.
За даними видання, США розглядають такий формат як один із перших кроків до деескалації. Серйозніші дипломатичні зрушення можуть відбутися пізніше, зокрема у форматі багатосторонньої зустрічі за участю європейських країн.