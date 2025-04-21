Переговори про перемир’я: Зеленський назвав умови України

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готова до будь-якої угоди про припинення вогню, яка має стати першим кроком до надійного й тривалого миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 21 квітня.

Президент підтвердив, що на середу, 23 квітня готуються зустрічі з партнерами з Європи: Британії, Франції, Німеччини — та Америки — які можуть наблизити припинення вогню та встановленння миру.

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«Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику — справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає — немає й тиші», — зазначив він.

Зеленський визнав, що дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Це стає можливим, коли Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей Великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати серед цивільніих.

За словами президента, сьогодні російських ударів було іще більше. Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, «шахедів», майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту.

«Ввечері очікую на нову доповідь Головкома Сирського. Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію — пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві», — зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі.

«І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури», — говорить президент.

На його думку, припинення вогню має стати першим кроком до надійного й тривалого миру. Представники України на зустрічах у Лондоні цього тижня матимуть основне завдання саме щодо безумовного припинення вогню.

«Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання», — підсумував Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, коли назве деталі "мирної угоди" між РФ і Україною.