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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський розповів нові деталі про виробництво ракети "Сапсан"

Зараз триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети “Сапсан”.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський та військові провели дуже багато провели нарад щодо ударів КАБами, дронами, оптоволокно тощо. Також йшлося про ракети, зокрема — „Сапсан“.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Дедалі частіше з'являється інформація про розробку “Сапсан”.

“Ракети „Сапсан“ — це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети”, — повідомив Зеленський.

Коли, як, в якій кількості, додав український лідер, говорити не варто.

Раніше Україна та Німеччина досягли важливої домовленості щодо трирічного плану постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Наразі деталі домовленості не розголошуються. Але факт існування такого довгострокового плану свідчить про міцне партнерство та спільне бачення безпекових викликів.

«Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас в будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки», — зазначив Володимир Зеленський.

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