Зеленський розповів останні новини про ситуацію в енергетиці

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Відновлення об’єктів енергетики відбувається після кожного російського удару. Водночас понад третину потреб в електроенергії Україна не може покрити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з чеським колегою Петром Павелом у Києві 16 січня.

З його слів, вчора споживання електроенергії в Україні було 18 ГВт, а можливості системи — лише 11 ГВт. Втім, акцентував він, «вчора було так, але кожного дня щось відновлюється».

Зеленський заявив, що не буде уточнювати, де відбувається відновлення, адже це створює ризик повторного удару.

«Конкретно де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережі, в телеграмах, туди б’ють знову і знову», — наголосив український лідер.

Нагадаємо, очільник Міненерго Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної цілої електростанції. З його слів, загалом в енергетиці найскладніша ситуація у Києві, Одеській областях і та прифронтових громадах. Втім, зауважив він, багато регіонів провалили підготовку до зими.

Тим часом Володимир Зеленський закликав терміново виправляти ситуацію в Києві. Президент наголосив, що столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. На противагу згадав Харків, де було «багато зроблено».

Дата публікації 14:08, 15.01.26