Зеленський розповів подробиці дводенних переговорів зі США та РФ в Абу-Дабі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська делегація завершила дводенний раунд переговорів із представниками США та Росії, що проходив в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він очікує на повернення переговорної групи до Києва для детальної доповіді, оскільки значна частина обговорених питань потребує конфіденційності.

«Багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати — найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив на готовності України до будь-яких робочих форматів, здатних забезпечити тривалий мир та позбавити Росію мотивації до подальшої агресії. Головною умовою завершення війни українська сторона називає відсутність будь-яких преференцій для країни-агресорки.

«Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку», — підкреслив Володимир Зеленський, подякувавши міжнародним партнерам за підтримку цієї позиції.

Що відомо про переговори

Раніше ми писали, що 4 лютого завершився перший день мирних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі. Українська сторона прагне з’ясувати реальні наміри Росії та США.

Українську делегацію в Абу-Дабі представляли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

радник ОП Олександр Бевз.

А 5 лютого завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ.

Головним результатом цих переговорів став обмін полоненими.

Раніше очільник Держдепу США Марко Рубіо озвучив ключовий результат переговорних зусиль США за останній рік для досягнення миру в Україні. Найскладніші пункти можливої мирної угоди між Росією та Україною залишаються невирішеними.