На Одещині палало судно через атаку РФ: Зеленський відреагував

В Одесі загорілося судно через атаку РФ / © ДСНС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар, завданий російською армією по Одещині. Внаслідок цього було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ. Зеленський наголосив, що російські атаки не мають воєнного сенсу.

Про це він розповів у соцмережах.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні засудив чергову російську атаку на південь України, яка послідувала за нічним ударом по енергетичній інфраструктурі Одеси.

«Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», — зазначив Зеленський.

Рятувальники ліквідовують пожежу на цивільному судні. / © ДСНС

Президент також зазначив, що свого часу обговорював ситуацію щодо Одеси під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський наголосив на важливості того, щоб світова спільнота зберігала чітке розуміння, хто насправді затягує війну, а хто прагне її закінчити миром.

«Хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію», — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що в Одесі та Чорноморську, а також у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах Донеччини, «робиться все для захисту життя».

«І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії», — підсумував президент України.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі після звуків вибухів загорілося судно. За попередніми даними, одна людина отримала травми. Судно загорілося під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:21 до 16:22. У цей проміжок в Одесі чули щонайменше чотири вибухи.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а потім — про дві швидкісні цілі на Чорноморськ.