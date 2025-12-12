- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 2 хв
На Одещині палало судно через атаку РФ: Зеленський відреагував
Через атаку Росії на Одещині спалахнуло цивільне судно. Місцеві чули звуки вибухів. Володимир Зеленський закликав світ реагувати на дії Путіна.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар, завданий російською армією по Одещині. Внаслідок цього було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ. Зеленський наголосив, що російські атаки не мають воєнного сенсу.
Про це він розповів у соцмережах.
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні засудив чергову російську атаку на південь України, яка послідувала за нічним ударом по енергетичній інфраструктурі Одеси.
«Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», — зазначив Зеленський.
Президент також зазначив, що свого часу обговорював ситуацію щодо Одеси під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський наголосив на важливості того, щоб світова спільнота зберігала чітке розуміння, хто насправді затягує війну, а хто прагне її закінчити миром.
«Хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію», — заявив Зеленський.
Президент повідомив, що в Одесі та Чорноморську, а також у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах Донеччини, «робиться все для захисту життя».
«І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії», — підсумував президент України.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі після звуків вибухів загорілося судно. За попередніми даними, одна людина отримала травми. Судно загорілося під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:21 до 16:22. У цей проміжок в Одесі чули щонайменше чотири вибухи.
Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а потім — про дві швидкісні цілі на Чорноморськ.