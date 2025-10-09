ТСН у соціальних мережах

Зеленський зробив заяву про контрнаступальну операцію ЗСУ: деталі від президента

Президент Зеленський назвав найгарячіші точки фронту та оцінив новий контрнаступ ЗСУ біля Добропілля.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський про ситуацію на фронті

Зеленський про ситуацію на фронті / © ТСН.ua

На Добропільському напрямку триває контрнаступальна операція, яка зірвала літньо-осінній наступ РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

За його словами, найінтенсивніші напрямки на фронті — Покровський і Добропільський.

«Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію», — каже глава держави.

Президент повідомив, що за час Добропільської операції, від 21 серпня, зафіксовано більше 12 тисяч втрат особового складу армії РФ, із них більше 7 тисяч — «двохсотих».

«Найголовніше — ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Казали до вересня, а потім перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровську. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз рускім поставлено завдання взяти Покровськ терміново — за будь-яку ціну. Це те, що ми розуміємо по перехватах, по інших даних. Цими днями „руські“ втрачають понад 100 своїх на добу, доходить до 200», — сказав він.

Контрнаступальні дії ЗСУ біля Добропілля / © Deepstatemap

Контрнаступальні дії ЗСУ біля Добропілля / © Deepstatemap

Куп’янськ

У Куп’янську, за словами Зеленського, «контрдиверсійні кроки роблять ССО, ЦСО „А“ СБУ і штурмовики».

Наступ РФ на Куп’янськ / © Deepstatemap

Наступ РФ на Куп’янськ / © Deepstatemap

Запоріжжя

Без змін.

Новопавлівський напрямок

За словами Зеленського, після Добропілля і Покровська, наступний складний напрямок, який на сьогодні є, — це Новопавлівський. Там тривають дуже напружені дії.

«Що ми маємо там? Ми маємо чотири армії Російської Федерації, які мали під вогневим контролем або була якась присутність диверсійних груп — те, про що ми говорили, 8 сіл. Так ми бачили. 4 села повністю очищені нашими військами. Ще за 4 боремося», — сказав він.

Новопавлівка на карті / © Deepstatemap

Новопавлівка на карті / © Deepstatemap

Лиманський напрямок

«За останні дні ворог був стриманий, відповідно йде відновлення втрачених положень, які були до цього», — каже Зеленський.

Наступ РФ на Лиман / © Deepstatemap

Наступ РФ на Лиман / © Deepstatemap

Президент запевнив, що забезпечення у війська нормальне, однак визнав, що дефіцит з дронами все таки є.

«Один до одного FPV з „рускімі“. Кількість людей у „рускіх“, ви розумієте, більша. Сьогодні у них перевага — це дрони на оптоволокні, їх у них більше відчутно, і ми нарощуємо нашу спроможність у цьому», — запевний він.

Нагадаємо, що на початку серпня російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля.

