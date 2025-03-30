Зеленський розповів про пропозицію США щодо безумовного припинення вогню

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російському диктаторові Путіну «плювати» на дипломатію, він не збирається припиняти війну, і про це свідчать останні жорстокі атаки ворога «шахедами» по українських містах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 березня.

Він нагадав, що внаслідок вчорашнього удару по Харкову один із російських «шахедів» пошкодив навіть будівлю шпиталю. Пошкоджені звичайні будинки, цивільна інфраструктура.

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«Загалом тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них п’ятеро дітей, усім надано допомогу. На жаль, дві людини загинули«, — повідомив глава держави.

Крім того, за добу під ударами дронів опинилася Черкащина. Херсонщина страждає від артилерії і скидів з дронів по звичайних будівлях, по людях.

«Донеччина — керовані авіабомби, безпілотники, артилерія. Запоріжжя — безпілотники. Дніпровщина — керовані авіабомби та дрони. Сумщина — теж, на жаль, авіабомби та дрони. Харківщина — удари керованих авіабомб», — перелічив президент.

Зеленський наголосив, що географія та жорстокість російських ударів кожного дня і ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію.

«Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію — російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї — на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно… Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський оприлюднив декларацію про доходи і розповів, скільки заробляє він і його родина.

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