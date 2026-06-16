Зеленський розповів, про що говорили на зустрічі G7

Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорили на зустрічі лідерів «Групи семи». Зокрема, партнери підтвердили підтримку ключових потреб Києва.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Йшлося, зокрема, про енергетичну допомогу, посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot та нарощування виробництва. Зеленський також наголосив, що міжнародні партнери усвідомлюють: Росія не здобуває перемоги у війні проти України.

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«І я вважаю, це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Всі зрозуміли, що Росія не перемагає. Ми маємо домогтися завершення цієї війни», — наголосив лідер держави.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Росія має усвідомити неминучість відповідальності за війну. Він наголосив, що тиск на РФ потрібно посилювати, щоб змусити її припинити агресію. За словами президента, Україна розраховує на чітку позицію партнерів і подальшу підтримку у протидії Росії.

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