Зеленський розповів про стосунки з Трампом: що на них вплинуло

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський розповів про стосунки з Трампом та що на них вплинуло. Насамперед вони дійсно покращилися.

Про це сказав президент України в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим ЗМІ, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

Чому стосунки Зеленського з Трампом покращилися

За словами українського лідера, у нього була хороша розмова з Трампом.

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“Але я не скажу, що я йому сказав, і чому наші стосунки стали після цього кращими”, — констатував Зеленський.

Також український президент прокоментував, чи обговорював з Трампом військовий пакет допомоги.

“Дивіться, Трамп не проти введення санкцій у конгресі є політична воля американські близькі до прийняття санкцій найближчими днями будуть консультації європейці отримують розуміння щодо сили санкції я говорив із Трампом про військову допомогу передавав інформацію що ми хочемо отримати і коли 2 пакети є на обговоренні у нас з’явилась домовленості із європейцями на виробництво зброї і передачу ліцензії з американцями ми поки цього не маємо”, — наголосив глава держави.

Чи має ЄС відповідні санкції

Європейські партнери погрожували впровадити посилення санкції проти РФ, щоб вплинути на Путіна. Політолог Євген Магда вважає, що у них таких можливостей немає.

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«У них (європейців — ред.) немає санкцій, які можуть кардинально змінити перебіг бойових дій. У них немає можливостей поставити Україні в короткий термін щось, що суттєво змінить ситуацію на полі бою. І вони це чудово знають», — переконаний експерт.

На думку Магди, партнери вдали, що політично активізуються.

«Спершу підтягнули до себе Трампа, подзвонивши йому з Києва, а потім виступив Путін серед ночі по Москві — так щоб Трампу було зручно подивитися у себе на ранчо чи на полі для гольфу.

Кремлівський диктатор сказав: «Ми за відновлення мирних переговорів».

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Ще раз повторюю: росіяни дуже добре знають, як впливати на Трампа. В Україні, на жаль, з цим проблеми, тому що у Трампа та Зеленського стосунки непрості, а Європа має власні інтереси. Тому розраховувати, що все це буде просто, за одним помахом чарівної палички, просто не варто», — завершив політолог.