Зеленський розповів, що вимагала РФ в обмін на депортованих дітей: "Це божевілля"

Володимир Зеленський з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом / © Офіс президента України

Реклама

Росія пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

За його словами, щоб повертати дітей потрібно, зокрема, мистецтво дипломатії, тому Україна залучає так багато країн, які потрошки допоможуть повернути тисячі дітей додому.

Реклама

«Ми не міняємо дітей. „Рускі“ нам таке пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Це божевілля. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їхньому дусі», — сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабного вторгнення прибув до Австрії з офіційним візитом.

У межах зустрічі президент Австрії Александр ван дер Беллен публічно звернувся до Путіна та закликав розпочати переговори.