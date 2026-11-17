Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16, адже багато наявних літаків постійно перебувають на ремонті й обслуговуванні замість того, щоб виконувати бойові завдання.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Зеленський звернувся до міжнародних союзників із проханням посилити українську бойову авіацію додатковими бортами.

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«Нам потрібно більше винищувачів, більше F-16. Давайте разом зробимо це можливим», — наголосив Зеленський.

Він пояснив, що наявні літаки потребують постійного ремонту та обслуговування, тому багато часу проводять на землі замість бойових вильотів.

За словами президента, F-16 допомагають збивати російські ракети й дрони Shahed. Наприкінці він подякував країнам авіаційної коаліції та закликав партнерів і надалі підтримувати Україну.

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Нагадаємо, Україна потребує додаткового фінансування для забезпечення оборони до кінця року. Володимир Зеленський озвучив партнерам суму, якої наразі бракує, та закликав виконати попередні обіцянки.

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Раніше ми писали, американська оборонна компанія Lockheed Martin розглядає можливість створення спеціальної модифікації винищувача F-16 для потреб України.

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