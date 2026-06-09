"Вони відчують війну так, як ми": Зеленський анонсував сотні ракет і дронів по РФ

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Україна збільшує виробництво власної зброї, щоб повноцінно відповідати на щоденні масовані атаки Росії. Зараз українські військові використовують удвічі менше засобів, ніж російська армія, але планують наздогнати росіян за обсягами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

Скільки РФ випускає ракет та дронів по Україні

Очільник держави навів статистику щоденних ударів з боку Росії та порівняв їх із поточними спроможностями України.

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«Росія б’є по нам здебільшого близько від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день. Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів. Але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо. Ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою», — повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що збільшення українських засобів відповіді матиме прямий вплив на сприйняття війни всередині самої Росії.

«Звичайно, Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома», — підсумував очільник держави.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснював, що ідеальним результатом мирних перемовин є швидке закінчення війни. Першим кроком до цього має стати повне припинення вогню без жодних умов. Проте для цього потрібні міжнародні гаранти та постійний контроль, щоб Росія не скористалася паузою і не пішла в новий наступ.

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Також Володимир Зеленський заявив, що нинішнє літо може вирішити дуже багато. Зокрема, йдеться про майбутні саміти на рівні ЄС, G7 і НАТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Україна планує створити ракети з дальністю ураження до 2000 км.

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