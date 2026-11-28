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Зеленський розповів важливу новину про антибалістику: є домовленості щодо FREYJA
Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника ОП Павла Паліси повідомив про прогрес у домовленостях з європейськими виробниками щодо антибалістичної програми FREYJA, а також анонсував продовження закупівлі пікапів для фронту й кадрові призначення у війську.
Україна активно просувається у реалізації власної антибалістичної програми FREYJA та наближає створення дієвої системи захисту неба у співпраці з європейськими оборонними виробниками.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.
За словами глави держави, під час наради детально розібрали пріоритети в роботі над антибалістичним щитом та вже досягнуті домовленості з партнерами в Європі.
«Обговорили пріоритети в роботі заради нашої антибалістичної програми FREYJA, відповідні домовленості з виробниками в Європі. Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо», — наголосив Зеленський.
Про що ще йшлося у доповіді Павла Паліси:
Посилення ППО
Обговорили результати переговорів із партнерами щодо передачі Україні нових засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого необхідного обладнання.
Транспорт для фронту
Держава готує продовження програми закупівлі пікапів для українських військових на наступний рік — наразі визначаються необхідні обсяги та фінансування.
Кадрові рішення
Зеленський та Паліса обговорили низку кадрових питань у військовій сфері. Найближчим часом відповідні призначення ухвалять спільно з міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ.
Нагадаємо, Україна збиватиме балістичні ракети власною зброєю: Fire Point назвала терміни. Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман прогнозує, що випробування української протибалістичної розробки відбудуться не пізніше першої половини 2027 року.