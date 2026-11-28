Володимир Зеленський і Павло Паліса / © Володимир Зеленський

Реклама

Україна активно просувається у реалізації власної антибалістичної програми FREYJA та наближає створення дієвої системи захисту неба у співпраці з європейськими оборонними виробниками.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

Реклама

За словами глави держави, під час наради детально розібрали пріоритети в роботі над антибалістичним щитом та вже досягнуті домовленості з партнерами в Європі.

Реклама

«Обговорили пріоритети в роботі заради нашої антибалістичної програми FREYJA, відповідні домовленості з виробниками в Європі. Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо», — наголосив Зеленський.

Про що ще йшлося у доповіді Павла Паліси:

Посилення ППО

Обговорили результати переговорів із партнерами щодо передачі Україні нових засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого необхідного обладнання.

Транспорт для фронту

Держава готує продовження програми закупівлі пікапів для українських військових на наступний рік — наразі визначаються необхідні обсяги та фінансування.

Реклама

Кадрові рішення

Зеленський та Паліса обговорили низку кадрових питань у військовій сфері. Найближчим часом відповідні призначення ухвалять спільно з міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ.

Володимир Зеленський та Павло Паліса / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський та Павло Паліса / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, Україна збиватиме балістичні ракети власною зброєю: Fire Point назвала терміни. Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман прогнозує, що випробування української протибалістичної розробки відбудуться не пізніше першої половини 2027 року.

Новини партнерів

Новини партнерів