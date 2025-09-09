Зеленський сказав, чого коштуватиме Путіну повна окупація Донбасу

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін не зможе окупувати Донбас до кінця року. Для цього йому потрібні роки й мільйон людей.

Про це президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.

Путін маніпулює цифрами

За словами Зеленського, 2014 року Путін захопив третину Донбасу.

Як зазначив президент, після початку повномасштабної війни майже за 4 роки армія РФ захопила близько 30% Донецької області. Не всього Донбасу. Ми контролюємо зараз 32%.

«Третина була взята ним (Путіним — ред.) 10 років тому. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30%. Це багато, так, але мільйон людей. Він втратив мільйон людей», — акцентував глава держави.

Це, наголошує лідер, справжня ціна. Роки й мільйон людей.

«Якщо він (Путін — ред.) каже, що через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям — Білому дому, представнику Віткоффу — що він візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна — роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон, а 2-3 мільйони трупів. Ось ціна цього», — пояснив глава держави.

Щобільше, йдеться про те, що Донбас є укріпленою частиною. Зеленський ставить риторичне запитання: якщо диктатор матиме весь Донбас, хто гарантує нам, що він не йтиме 90 кілометрів до Харкова? Там, де 1,5 млн людей.

«Харків, він також завжди хотів Харків, який стояв всі 11 років. Він на кордоні з Росією, він захоче окупувати Харків. … І так само у нього відкривається шлях до Дніпра — індустріального центру України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво, це серйозний вклад у ВВП держави», — завершив президент.

Раніше Зеленський сказав, що Путін отримав завдяки Трампу.

Так, кремлівський диктатор Володимир Путін завдяки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці «отримав те, що хотів».

«Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, президентом США. Він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там», — наголосив український президент.