- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4738
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський сказав, чи готовий піти у відставку після закінчення війни
Український лідер Зеленський стверджує, що має ключову мету — закінчити війну в Україні. Після її досягнення він збирається піти у відставку.
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи має намір керувати своєю країною у мирний час. Він висловив готовність піти з посади після закінчення війни.
Про це український лідер заявив в ефірі Axios.
Журналіст запитав, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни. Зеленський відповів, що буде готовий піти у відставку.
«Моя мета — завершити війну», а не продовжувати балотуватися на посаду», — сказав він.
Зеленський також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.
Як ми писали, Зеленський закликав росіян припинити війну, у протилежному ж разі їм знадобляться бомбосховища.
«Вони (росіяни — ред.) мають розуміти, що Україна щоразу відповідатиме. Атакуватимуть нас — буде відповідь», — попередив президент.
Зеленський підкреслив, що Україна не завдаватиме ударів по мирному населенню. Терористи, які до цього вдаються в конфлікті — саме росіяни. Натомість центри російської влади, безумовно, можуть стати мішенями.