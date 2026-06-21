Зеленский сказав, чи готовий "зберегти обличчя" Путіну

Зеленський пояснив, як США можуть вплинути на Путіна / © ТСН.ua

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Очільника Кремля Володимира Путіна потрібно примушувати до миру санкціями, а не шукати способи «зберегти йому обличчя».

Про це йшлося в інтерв’ю президента України Володимира Зеленського телеведучій ТСН Аллі Мазур.

Президент України заявив, що російський диктатор не прагне завершення війни, тому міжнародні партнери мають посилювати тиск на Росію, насамперед через санкції.

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Санкції замість поступок: як США можуть вплинути на Путіна

За словами Зеленського, ключовим інструментом впливу на Кремль мають стати жорсткі економічні обмеження з боку США та їхніх союзників.

«Ми розуміємо, що Путін не хоче. Путіна треба примушувати, і сильними речами від Америки — це санкції, передусім. Номер один. Ми дуже надіємося, що будуть санкції, буде різний економічний тиск», — наголосив президент.

Водночас він розкритикував підхід, за якого окремі міжнародні посередники після поїздок до Москви повертаються з переконанням, що Путін нібито готовий завершити війну, але шукає спосіб «зберегти обличчя».

«Я проти такої концепції, як зберегти обличчя Путіна. Я вважаю, що це геополітична помилка всього світу», — заявив Зеленський.

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На його думку, саме прагнення не допустити поразки Кремля після окупації Криму стало проявом слабкості міжнародної спільноти, наслідки якої відчуваються й зараз.

Президент також підкреслив, що Україна не погодиться на територіальні поступки та не відмовиться від своїх земель.

«Коли ми з американцями спілкуємося, вони чітко знають, що ми продемонстрували це ще раз сильно: ми нікуди не підемо. Це наша земля, наша держава», — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що проблема полягає не в тому, як допомогти Путіну зберегти репутацію, а в тому, щоб зламати його бажання продовжувати агресію проти України.

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За словами президента, міжнародні партнери мають зосередитися на посиленні тиску на Росію та ухваленні рішень, які можуть реально вплинути на позицію Кремля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також закликав самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка припинити будь-яку технічну підтримку російських атак на Україну та зупинити постачання палива для потреб армії РФ.

Президент України прокоментував пояснення та вибачення з боку Олександра Лукашенка.

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