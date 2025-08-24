Зеленський сказав, чи погоджує Україна зі США удари по території РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна використовує зброю власного виробництва для ударів по території РФ. Щобільше, ми не обговорюємо атаки зі США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що раніше удари по території Росії у відповідь на агресію Кремля доводилося узгоджувати, а сьогодні ми «ці моменти» тне проговорюємо.

«Колись були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь, після їхніх атак на нашу енергетику. Це було дуже давно. Сьогодні ми про це навіть не згадують», — пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають РФ вести війну проти України. У переліку підсанкційних осіб — близькі родичі російського президента Володимира Путіна та наближені до Кремля бізнесмени.

Зокрема, у санкційний список потрапили: