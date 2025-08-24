ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
969
1 хв

Зеленський сказав, чи погоджує Україна зі США удари по території РФ

Українські бійці атакують військові цілі на території Росії далекобійними засобами вітчизняного виробництва.

Катерина Сердюк
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна використовує зброю власного виробництва для ударів по території РФ. Щобільше, ми не обговорюємо атаки зі США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що раніше удари по території Росії у відповідь на агресію Кремля доводилося узгоджувати, а сьогодні ми «ці моменти» тне проговорюємо.

«Колись були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь, після їхніх атак на нашу енергетику. Це було дуже давно. Сьогодні ми про це навіть не згадують», — пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають РФ вести війну проти України. У переліку підсанкційних осіб — близькі родичі російського президента Володимира Путіна та наближені до Кремля бізнесмени.

Зокрема, у санкційний список потрапили:

  • Людмила Очеретна — колишня дружина очільника Кремля;

  • Артур Очеретний — нинішній чоловік колишньої дружини Путіна;

  • Михайло Путін — двоюрідний брат російського президента;

  • Михайло Шеломов — племінник Путіна;

  • Ігор Зеленський — російський балетмейстер, колишній чоловік доньки Путіна.

