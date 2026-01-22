Зеленський сказав, чи увійде Україна до Ради миру Трампа

Україна увійде до Ради миру Трампа після завершення війни - Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна отримала запрошення на членство в Раді миру, ініційованій Дональдом Трампом. Проте наразі приєднатися до Ради неможливо через триваючу війну, адже Київ не може бути в одній платформі з Росією та її союзником Білоруссю.

Про це Зеленський заявив у Давосі 22 січня.

«Це ініціатива президента Трампа. Це не моя ініціатива. Я не президент Сполучених Штатів», — зазначив Зеленський.

Реклама

Президент пояснив, що зараз Україна перебуває у стані війни з Росією, а Білорусь є союзником РФ, тому Київ не може брати участь у заходах, де присутні ці країни.

«Для нас зрозуміло, що ми будемо в цій війні до її закінчення», — додав він.

Президент уточнив, що наразі участь України у Раді миру можлива лише після завершення війни та включення всіх умов до пакету мирного плану, який передбачає контроль та припинення вогню.

Зеленський зазначив, що після завершення війни очікує участі Ради миру у моніторингу лінії розмежування на Донбасі та у наданні гарантій безпеки для України спільно зі США та іншими партнерами.

Реклама

Водночас президент підкреслив, що у разі вступу до Ради миру Україна не братиме участь у врегулюванні конфлікту в Секторі Гази.

Нагадаємо, 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться перша тристороння зустріч України, США та Росії.

За словами українського лідера, переговори триватимуть декілька днів.

Раніше йшлося про те, що Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Одразу після переговорів з очільником Білого дому Дональдом Трампом український президент зробив низку заяв.