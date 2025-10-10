ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
48
1 хв

Зеленський сказав, як Україна має відповісти на масовану атаку РФ по енергетиці

Російські війська завдали потужних ударів по енергетичних обєктах України, і тепер ми маємо дати належну відповідь.

Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росіяни підступно і свідомо чекали на погіршення погодних умов, щоб нам було складніше відбивати повітряний напад. Завдання України після ударів РФ по енергетиці — відповідати ворогові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «УНІАН».

Коли чекати на блекаут у Москві

Український лідер наголосив: наше завдання після ударів полягає у тому, щоб відповідати ворогові.

«Наше завдання передусім захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили — накопичували (розуміли, що робитимуть), чекали на дощ і туман, розуміючи чітко, що й дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію. Тобто вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо», — зазначив глава держави.

У такий спосіб очільник держави, вочевидь, натякнув на потенційний блекаут у Москві.

Раніше експерт сказав, що Україна має сили та засоби для того, щоб спричинити блекаут у Москві. Так, російська ППО навряд чи зможе відбити напад, до прикладу, з 700 БпЛА. Але, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, така операція є неефективною — вона не вартує витрачених ресурсів.

«Очевидно, що заяви президента були спрямовані з метою психологічного тиску на населення. Це треба роботи», — стверджує він.

Натомість, вважає Ткачук, краще зосередитися на ударах по військовій логістиці та об’єктах на території Росії.

