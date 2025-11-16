ТСН у соціальних мережах

Зеленський сказав, коли розпочнеться імпорт газу з Греції до України

Зеленський наголосив, що Україна цінує енергетичну підтримку Греції та США.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Вже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України. Це важливий крок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Греції.

Український лідер подякував грецьким та американським партнерам.

«Ми будемо отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію», — зазначив очільник держави.

Раніше угоду про постачання газу з Греції до України прокоментував міністр прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

«Ми виступили на підтримку європейського курсу України. Дорогий Володимире, нову безпечну енергетичну артерію із півдня на північ, із Греції до України — побудова коридору із міста Александруполіс до Одеси. Греція постачатиме американський скраплений газ до Європи. Це — вирішальний внесок в енергетичну стабільність і стійкість вашого регіону. Завдяки декларації про наміри і угоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природнього газу, вона свідчить про намір стабілізувати енергетичну мережу України завдяки американському газу», — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський анонсував новий напрямок постачання газу з Греції. Рішення покликане убезпечити маршрути імпорту газу для України у зимовий період.

«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», — зазначив президент.

