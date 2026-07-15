Зеленський сказав, коли Україна почне виробляти ракети для Patriot

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це в середу, 15 липня, заявив президент України Володимир Зеленський, розповідаючи журналістам про роботу над посиленням вітчизняної системи протиракетної оборони.

За словами глави держави, Україна нині працює над розвитком антибалістичного захисту одразу за трьома напрямками. Перший із них стосується постачання ракет до комплексів Patriot у межах програми PURL та двосторонніх домовленостей із європейськими партнерами.

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«Через PURL ми можемо отримувати ракети від США за фінансування європейських лідерів, і ми їм вдячні за цю фінансову підтримку», — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна веде окремі переговори з європейськими країнами щодо додаткових поставок засобів ППО. За його словами, хоча такі пакети не є масштабними, вони залишаються важливими для зміцнення обороноздатності держави.

Крім того, Київ має ще одну домовленість із країнами Близького Сходу, однак її деталі поки не розголошуються, оскільки реалізація залежить від розвитку ситуації в регіоні, зокрема завершення бойових дій, які ведуть США проти Ірану.

Найважливішим напрямком, за словами президента, є локалізація виробництва американських ракет для Patriot в Україні. Зеленський повідомив, що між сторонами вже існує політична домовленість щодо цього питання.

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«Ми працюємо над ліцензіями для Patriot. У нас була домовленість політична. Ми розраховуємо до кінця 2026-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою американські ракети, нашими силами», — наголосив президент.

Як наголосив Зеленський, розвиток власного виробництва ракет до систем Patriot має стати одним із ключових елементів зміцнення української протиракетної оборони та підвищення самостійності країни у забезпеченні власної безпеки.

Нагадаємо, раніше видання Kyiv Independent із посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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