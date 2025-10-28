Зеленський сказав, коли в оселях українців з'явиться тепло

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна знайшла близько 70% від коштів, які потрібні на імпорт газу. Офіційно тепло має бути подане 28 жовтня.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

«Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно воно має бути з 28 числа», — наголосив Зеленський.

Щодо електрики, зазначив він, всюди все відновлюється. За словами очільника держави, найскладніша ситуація на Сумщині, зокрема — у Шостці.

Раніше йшлося про те, що у Сумах стартував опалювальний сезон. Наразі тепло подають за графіком. За даними фахівців, системи працюють стабільно, і це попри постійні загрози та складну безпекову ситуацію.

Повноцінний запуск теплопостачання триватиме 3–5 діб, аби забезпечити рівномірну й безпечну подачу тепла до житлових будинків.