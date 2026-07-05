Зеленський сказав, що спонукає Росію воювати далі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Будь-яке зволікання Заходу з допомогою Україні, зокрема з ракетами для української ППО спонукає Росію воювати далі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 5 липня.

«Окремо для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для „петріотів“ — це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі», — сказав він.

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Зеленський переконаний, що світ має необхідну кількість і якість ППО. Але потрібні рішення для передачі їх Україні.

«І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для „петріотів“ не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах „петріотів“, в Україні», — закликав глава держави.

На його думку, політичною волі США вистачило би, щоб дефіцит ППО заповнити.

«Але поки що недостатньо такої підтримки», — поскаржився Зеленський.

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Він додав, що хоче «достойно закінчити цю війну» і закінчити її «реальним миром».

«Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій по Росії, також санкцій середньої дальності важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомно. І ми це робимо», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив, що Росія готується завдати масованої атаки напередодні саміту НАТО у Туреччині, який відбудеться 7 та 8 липня.

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