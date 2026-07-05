ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Зеленський сказав, що спонукає Росію воювати далі

Затримка поставок ракет для української протиповітряної оборони коштує людських життів і безпосередньо мотивує Росію продовжувати агресію, заявив Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Будь-яке зволікання Заходу з допомогою Україні, зокрема з ракетами для української ППО спонукає Росію воювати далі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 5 липня.

«Окремо для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для „петріотів“ — це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі», — сказав він.

Зеленський переконаний, що світ має необхідну кількість і якість ППО. Але потрібні рішення для передачі їх Україні.

«І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для „петріотів“ не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах „петріотів“, в Україні», — закликав глава держави.

На його думку, політичною волі США вистачило би, щоб дефіцит ППО заповнити.

«Але поки що недостатньо такої підтримки», — поскаржився Зеленський.

Він додав, що хоче «достойно закінчити цю війну» і закінчити її «реальним миром».

«Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій по Росії, також санкцій середньої дальності важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомно. І ми це робимо», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив, що Росія готується завдати масованої атаки напередодні саміту НАТО у Туреччині, який відбудеться 7 та 8 липня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie