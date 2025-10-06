Зеленський сказав, в яких областях посилять ППО та захист енергооб'єктів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 жовтня, провів «енергетичну» Ставку, на якій обговорили захист енергооб’єктів і посилення ППО.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

«Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. Щодо ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя. Також Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Дніпровщина. Також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо — виклики щодо Миколаєва та Одеси», — сказав Зеленський.

Окремо він заслухав доповіді щодо розгортання додаткових спроможностей ППО. Також відбулась детальна розмова щодо захисту самих енергооб’єктів.

«Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми розв’язали ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей — запити щодо фінансів, щодо допомоги», — запевнив президент.

Зеленський повідомив, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та інші урядовці побували у місті Шостка на Сумщині, яке залишилося без електрики внаслідок ударів РФ.

«Урядовці будуть у регіонах. Віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував вже про перевірку в Одесі. Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання по електриці — по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання», — каже Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, що буде в Україні з електропостачанням взимку.