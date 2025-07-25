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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський схвалив подовження воєнного стану і мобілізації

Президент схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

В Україні знову подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів - від 7 серпня до 5 листопада.

Про це стало відомо з сайту парламенту.

Це вже 16 рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ — 24 лютого 2022-го. Законопроєкт набере чинності «від дня його опублікування».

Закон України. / © Верховна Рада

Закон України. / © Верховна Рада

Зауважимо, що десять днів тому, 15 липня, Верховна Рада схвалила проєкти законів №13471 та 13472 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії проти держави або загрози нападу. Його введення передбачає обмеження деяких прав і свобод громадян, розширення повноважень військових, мобілізацію, зміну порядку роботи ЗМІ, а також заборону виборів, мітингів та інших масових заходів. Основна мета — забезпечення оборони та безпеки країни.

Нагадаємо, чоловіки і жінки старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон № 4467-IX. Зазначається, що для укладання контракту така особа має бути визнана ВЛК придатною до військової служби та отримати листа-згоди від командира військової частини, з якою буде укладатися контракт.

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