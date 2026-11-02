Зеленський сподівається на нові локальні перемир’я за сприяння Меланії Трамп: що сказав президент

Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння гуманітарній операції в Олешках на Херсонщині.

В інтерв’ю телеканалу Fox News він також висловив сподівання, що за її участі вдасться домовитися про нові локальні перемир’я на інших ділянках фронту.

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Що Зеленський сказав про припинення вогню в інших районах фронту

Відповідаючи на запитання про можливість поширення досвіду припинення вогню в Олешках, Зеленський зазначив:

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«Я не знаю, скільки таких кроків будуть для нас можливими. Але якщо перша леді може це робити, може продовжувати — це дуже допомагає. Я їй дуже вдячний».

Президент підкреслив, що подібні гуманітарні ініціативи є важливими для цивільного населення, яке залишається в небезпечних районах.

Перемир’я в Олешках — що відомо про гуманітарну операцію

Нагадаємо, за повідомленням Білого дому, ситуація в Олешках привернула увагу першої леді США Меланії Трамп. Після контактів із представниками України та Росії вона долучилася до переговорів щодо організації гуманітарної місії.

Результатом цих зусиль стали домовленості про локальне припинення вогню. 23 жовтня Меланія Трамп оголосила, що сторони погодилися на такий режим. Досягненню домовленостей також сприяв Папа Римський Лев XIV.

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Безпосередньо режим тиші запровадили 27 жовтня о 3:00. У цей час розпочалася підготовка до гуманітарної операції, яку координували уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та російська омбудсменка Яна Лантратова. До 29 жовтня маршрути для гуманітарного конвою розмінували, а для евакуації підготували 25 автобусів і автомобілі швидкої допомоги.

Уже 30 жовтня до Олешок почали надходити гуманітарні вантажі, а місцеві жителі отримали можливість виїхати з міста. Наступного дня частина евакуйованих, які обрали повернення в Україну, прибула до Гомеля в Білорусі, звідки вирушила до українського кордону.

1 листопада перемир’я завершилося за планом. Підбиваючи підсумки операції, Меланія Трамп назвала її успішною: за її словами, вдалося доставити гуманітарну допомогу та евакуювати майже 800 людей. Перша леді США також висловила сподівання, що досвід Олешків допоможе досягти нових гуманітарних домовленостей.

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