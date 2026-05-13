Зеленський терміново попередив українців про масовану атаку РФ: у небі сотня дронів

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Володимир Зеленський попередив українців про нові хвилі російських атак 13 травня після масштабного нічного обстрілу залізничної, житлової, енергетичної та портової інфраструктури. Зараз у небі над Україною — понад сотня ворожих дронів.

Про це глава держави написав у Мережі.

Нова атака РФ по Україні

«Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак«, — наголосив Зеленський.

За словами президента, Росія продовжує завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України, зокрема цілеспрямовано атакує залізницю та мирні об’єкти у містах.

«На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким», — зазначив глава держави.

Наслідки попередніх ударів по Україні

Зеленський поінформував, що протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися 14 областей України. У ніч пороти 13 травня російські війська атакували житлову та залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині й Харківщині, портові об’єкти на Одещині та енергетичну інфраструктуру на Полтавщині.

Українські сили оборони продовжують протидіяти атакам — лише за цю ніч вдалося збити або придушити 111 дронів.

Президент наголосив на важливості міжнародної підтримки України та необхідності постійно привертати увагу світу до російської агресії.

«Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зранку 13 травня Україну атакують близько 80 ударних дронів, які заходять новими групами з різних напрямків. Повітряна тривога охопила більшість областей, включно з Київщиною, де вже пролунав вибух у Бучанському районі. Напередодні про небезпеку для західних регіонів попередив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що армія та розвідка фіксують активність російської авіації на аеродромах, що вказує на підготовку до масованого удару найближчими днями. Точний час атаки невідомий, тому громадян закликали не ігнорувати сигнали тривоги, враховуючи високу швидкість польоту балістичних і крилатих ракет.

