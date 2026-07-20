Зеленський терміново зустрічається з командирами ЗСУ: яка причина

Зеленський скликає військових на зустріч / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, проведе серію зустрічей із військовослужбовцями. Про це повідомив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин.

Зеленський проведе зустрічі з військовими 20 липня: що відомо

За словами радника президента з комунікацій Литвина, робочий графік президента передбачає насичений порядок денний спілкування з представниками командування та підрозділів.

«Сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано багато розмов із військовими різного рівня», — повідомив Литвин.

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Також на 20 липня Зеленський анонсував продовження пошуку стратегії примусу РФ до миру на прийнятних для України умовах.

Напередодні Зеленський провів зустрічі з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Як минув четвертий день протестів у Києві

Нагадаємо, у Києві біля театру імені Івана Франка вже четвертий день поспіль триває акція протесту через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Від кількох сотень до кількох тисяч учасників і в інших містах України вимагають реформування армії, відмови від застарілих управлінських підходів та належного ставлення до військових. Головними вимогами є повернення Федорова та відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Ветеран медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки да Вінчі» Дмитро Козятинський зазначив, що протести триватимуть до виконання цих вимог та висловив сподівання на відповідні рішення президента під час засідання Ставки.

Учасники протесту чекають рішення від президента до 24 липня, пише Дмитро Козятинський. Необхідних рішень два: відставка головкома Сирського та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Своєю чергою, позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що в ОП почули сигнал від протестувальників, проте для підготовки та втілення рішень потрібен час.

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