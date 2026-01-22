Зеленський у Давосі заявив про загрозу для НАТО: подробиці

Володимир Зеленський / © скриншот

Російські ракети та дрони, які сьогодні тероризують Україну, завтра можуть бути спрямовані проти будь-якої країни НАТО.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент акцентував на тому, що Україна чітко знає розташування виробничих потужностей ворога. Проте розмови про надання необхідних засобів ураження майже припинилися.

«Минулий рік майже увесь пройшов про далекобійну зброю для України і всі говорили, що рішення було в межах зони досяжності. Зараз навіть розмов немає про це, але російські ракети і шахеди досі є. І ми досі маємо координати заводів, де вони виробляються. Сьогодні вони націлені на Україну, завтра — це може бути будь-яка інша країна НАТО», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, європейські партнери намагаються уникати «незручних» розмов з Вашингтоном та Берліном.

«Тут у Європі нам радять не згадувати Tomahawk американцям, щоб не псувати настрій, і нам кажуть не питати про ракети Taurus. Коли йдеться про Туреччину, дипломати кажуть — не образьте Грецію. Коли про Грецію — не образьте Туреччину», — зазначив президент.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про те, що закінчення війни в Україні відбудеться «дуже скоро».

Також ми писали, що посланець Трампа Стів Віткофф заявив, що мирний процес щодо завершення війни вийшов на фінішну пряму.

До того ж, посланці президента США - Стів Віткофф і Джаред Кушнер — приїдуть до Москви на зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним. Американські посадовці мають обговорити з ним план щодо припинення війни.